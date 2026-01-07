Барселона завершує підготовку до півфіналу Суперкубку Іспанії проти Атлетіка БІльбао.

Однією з можливих подій цього міні-турніру в Саудівській Аравії очікувалося повернення на поле німецького воротаря каталонців Марка-Андре тер Штегена.

Однак перед грою з Атлетіком пресслужба клубу оголосила, що тер Штеген покинув розташування команди і повернувся до Іспанії.

У Барселоні голкіпер пройде медичне обстеження, а його місце у складі на майбутній матч займе резервний воротар Дієго Кочен.

Іспанські ЗМІ одразу пов'язали відхід німецького воротаря з можливим переходом до Жирони на правах оренди.