Челсі готовий придбати футболіста Барселони за 50 мільйонів євро
Продаж може вирішити фінансові проблеми Барселони
близько 2 годин тому
Фермін Лопес/фото: Барселона
Челсі офіційно запропонував 50 мільйонів євро за 22-річного півзахисника Ферміна Лопеса, повідомляє Diario Sport.
Барселона уважно розглядає цю пропозицію, оскільки можливий продаж допоможе вирішити проблеми клубу із фінансовим фейр-плей.
Ключове значення має рішення самого Ферміна, котрий вже поінформований про інтерес лондонців.
Минулого сезону Ла Ліги він відзначився шістьма голами та п'ятьма результативними передачами у 28 матчах.
