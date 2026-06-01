Павло Василенко

Барселона працює над трансфером Хуліана Альвареса, але Атлетіко ставить жорсткі умови. Мадридський клуб готовий продати зіркового форварда, але хоче заробити якомога більше грошей, повідомляє Хаві Лемус.

Альварес має намір покинути Атлетіко цього літа. Очікувалося, що ще один сезон без успіху в гонці за трофеї визначить його майбутнє. Аргентинець вважає, що заслуговує грати за топклуби Європи, і його особливо цікавить перспектива переходу до Барселони. Каталонський клуб давно мріяв про його трансфер. Після відходу Роберта Левандовського, Барселона хоче завершити цю шалену операцію цього літа.

Для Атлетіко втрата своєї найбільшої зірки була б величезним ударом, і вони роблять усе можливе, щоб запобігти цьому. Однак клуб усвідомлює, що це може виявитися неможливим, оскільки сам Альварес розглядає можливість зміни обстановки. Дії Атлетіко спрямовані на забезпечення найкращих можливих фінансових умов. Початкову пропозицію Барселони у розмірі 100 мільйонів євро було відхилено.

Атлетіко сподівається, що продовження цієї саги заохочить інші клуби долучитися до гонки за підпис Альвареса. Не секрет, що Луїс Енріке хотів би привести його до ПСЖ. Однак, станом на сьогодні, лише Барселона зробила конкретні кроки та вважається фаворитом у цій гонці.

До остаточного оформлення угоди ще далеко. Атлетіко волів би продати Альвареса в іншу країну, ніж посилювати свого суперника в чемпіонаті