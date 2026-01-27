Головний тренер Металіста 1925 Младен Бартулович оцінив перебіг зимових зборів в Іспанії. Його слова наводить пресслужба клубу.

Збори проходять добре, працюємо в хороших умовах. Дуже задоволені тим, як провели перший етап зборів, судячи з виконаної роботи. Це був найскладніший період для футболістів, бо акцент більше робили на фізику. Зараз вже будемо додавати більше тактичних моментів. Так, ми програли дві гри, але хлопці працювали під сильними навантаженнями.

Фізична готовність команди росте з кожним днем. Помітно, що хлопці додають в цьому сегменті. Я думаю, нам дуже важливо ще додати, аби стати ще більш інтенсивною командою, - розповів Бартулович.