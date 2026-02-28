Денис Сєдашов

Колишній чемпіон світу у крузервейті Тоні Белью поділився скептичними очікуваннями від майбутнього мегафайту між володарем титулів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (24-0, 15 КО) та легендою кікбоксингу Ріко Верховеном.

Британець вважає, що різниця в боксерському класі стане фатальною для нідерландського «Короля кікбоксингу».

Ріко вийде і без вагань викладеться на повну. Він не виявить зайвої поваги до авторитету чемпіона, що зробить бій цікавим приблизно на 6-7 хвилин. Але щойно цей запал мине, йому дадуть болючий урок! Він великий, сміливий і справді небезпечний боєць, проте він не має боксерського IQ рівня Усика. Це не спаринг. Тоні Белью

Протистояння заплановане на 23 травня. Місцем проведення обрано історичну локацію — місто Гіза (Єгипет)

Усик проведе бій із Ріко Верховеном у Єгипті.