Металіст 1925 вирвав перемогу в кінцівці матчу з Олександрією
Команда Младена Бартуловича реалізувала пенальті наприкінці гри
близько 8 годин тому
Металіст 1925 - Олександрія/фото: Олександрія
У матчі 18-го туру Української Прем'єр-ліги харківський Металіст 1925 вдома обіграв Олександрію з рахунком 1:0.
У першому таймі господарі заробили пенальті, проте арбітр Андрій Коваленко після перегляду VAR спочатку скасував своє рішення.
Результат зустрічі було вирішено наприкінці: хавбек Металіста 1925 Батон Забергджа реалізував пенальті, приніс своїй команді перемогу та три очки.
Українська Прем'єр-ліга, 18-й тур.
Металіст 1925 – Олександрія - 1:0
Гол: Забергджа, 83 (пен.)