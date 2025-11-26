Центральний захисник Трабзонспору Арсеній Батагов зазначив, що мріє отримати шанс вийти на поле у футболці збірної України та провести свій перший матч за національну команду.

Раніше Сергій Ребров включив Батагова до списку гравців на поєдинки проти Франції та Ісландії, проте через травму захисник був змушений пропустити заключні зустрічі відбірного етапу до чемпіонату світу 2026 року.

«Моя травма перед дебютом у збірній? Таке життя. На жаль, подібні моменти трапляються. Мене потішило, що я швидко повернувся — я пропустив лише один матч. Хотів би грати за збірну. Сподіваюся, що продовжу виступати у майбутньому. Це був невдалий момент, але вірю, що знову зможу регулярно грати», – сказав Батагов для 61saat.com.

Нинішнього сезону Батагов провів за Трабзонспор 12 матчів і відзначився двома результативними передачами.

Раніше Батагов відреагував на чутки про можливий відхід з Трабзоснпору.