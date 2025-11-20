Трабзонспор хоче отримати 15 мільйонів євро за продаж Батагова
На українця претендує ціла низка клубів
1 день тому
Арсеній Батагов/фото: Трабзонспор
Трабзонспор озвучив свої умови щодо можливого зимового продажу українського захисника Арсенія Батагова.
Згідно Günebakış, клуб готовий розглядати пропозиції від 15 мільйонів євро. Джерело зазначає, що стабільний прогрес Батагова у Туреччині викликав інтерес низки європейських команд.
Серед них англійські Кристал Пелас, Борнмут та Ноттінгем Форест, італійські Наполі та Болонья, а також кілька німецьких клубів.
