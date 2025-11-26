Батагов відреагував на чутки про можливий відхід з Трабзоснпору
Український захисник сказав все, що думає про це
близько 4 годин тому
Арсеній Батагов/фото: Трабзонспор
Навколо українського хавбека Трабзонспора Арсенія Батагова все частіше з'являються чутки про можливий перехід до одного з клубів найсильніших європейських ліг.
Сам футболіст під час спілкування із журналістами не став ні підтверджувати, ні спростовувати ці розмови.
«Повідомлення ЗМІ та деякі чутки, які поширюються в Instagram, мені невідомі», — сказав Батагов для турецького видання 61saat.com.
Цього сезону Батагов провів за Трабзонспор 12 матчів, відзначившись двома результативними передачами. Його контракт із клубом діє до кінця червня 2028 року, а оцінка Transfermarkt становить сім мільйонів євро.
Раніше Трабзонспор з двома асистами Батагова переграв Башакшехір.