Навколо українського хавбека Трабзонспора Арсенія Батагова все частіше з'являються чутки про можливий перехід до одного з клубів найсильніших європейських ліг.

Сам футболіст під час спілкування із журналістами не став ні підтверджувати, ні спростовувати ці розмови.

«Повідомлення ЗМІ та деякі чутки, які поширюються в Instagram, мені невідомі», — сказав Батагов для турецького видання 61saat.com.

Цього сезону Батагов провів за Трабзонспор 12 матчів, відзначившись двома результативними передачами. Його контракт із клубом діє до кінця червня 2028 року, а оцінка Transfermarkt становить сім мільйонів євро.

