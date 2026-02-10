Батагов потрапив до збірної 21 туру турецької Суперліги. Фото
Команда українця розбила Самсунспор
близько 1 години тому
Арсеній Батагов / Фото - ФК Трабзонспор
Центрбек Трабзонспора Арсеній Батагов потрапив до символічної команди за підсумками минулого вікенду.
Аналітичний портал SofaScore третій тиждень поспіль включає українця у збірні туру Суперліги.
Батагов у нинішньому сезоні провів 25 матчів за Трабзонспор у всіх турнірах: 1 гол,3 асисти.
Кривдник Динамо потрапив під гарячу руку Трабзонспора. Відео.