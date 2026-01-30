У п'ятницю, 30 січня, у 20-му турі чемпіонату Туреччини Антальяспор та Трабзонспор зіграли внічию 1:1. У стартовому складі гостей вийшли два українських футболісти: захисник Арсеній Батагов провів на полі всі 90 хвилин, а вінгер Олександр Зубков залишив поле на 69-й хвилині.

Перший тайм запам'ятався голом нідерландського півзахисника Сандера ван де Стрека, який забив за кілька хвилин до перерви, вивівши Антальяспор вперед.

У другому таймі нігерійський форвард Пол Онуачу реалізував пенальті на 53 хвилині, відновивши рівновагу. Наприкінці зустрічі він мав можливість знову вивести команду вперед, але другий удар з 11-метрової позначки виявився невдалим.

Чемпіонат Туреччини, 20-й тур

Антальяспор – Трабзонспор – 1:1

Голи: Ван де Стрек, 43 – Онуачу, 53 (пен)