Центральний захисник Трабзонспора Арсеній Батагов заявив, що поки що не розглядає варіант зміни клубу чи ліги.

Український футболіст також зазначив, що задоволений виступом команди у поточному сезоні та сподівається провести чемпіонат без травм.

«Я зосереджений виключно на Трабзонспорі. У мене немає планів переходити до іншої ліги чи команди. Я щасливий бути тут.

Наразі ми займаємо хорошу позицію в лізі. Сподіваюся, що так буде до кінця сезону. Ми рухаємось вперед від матчу до матчу. Ми викладемося на всі сто.

Я дуже радий, що зараз не маю травм, адже багато працюю, щоб уникнути пошкоджень. Не мати можливості грати в команді, коли ти травмований, це дуже прикро», – зізнався Батагов для Günebakış Haber.