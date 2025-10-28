Батагов висловився щодо свого майбутнього: «Зосереджений виключно на Трабзонспорі»
Український футболіст не планує змінювати клуб
14 хвилин тому
Центральний захисник Трабзонспора Арсеній Батагов заявив, що поки що не розглядає варіант зміни клубу чи ліги.
Український футболіст також зазначив, що задоволений виступом команди у поточному сезоні та сподівається провести чемпіонат без травм.
«Я зосереджений виключно на Трабзонспорі. У мене немає планів переходити до іншої ліги чи команди. Я щасливий бути тут.
Наразі ми займаємо хорошу позицію в лізі. Сподіваюся, що так буде до кінця сезону. Ми рухаємось вперед від матчу до матчу. Ми викладемося на всі сто.
Я дуже радий, що зараз не маю травм, адже багато працюю, щоб уникнути пошкоджень. Не мати можливості грати в команді, коли ти травмований, це дуже прикро», – зізнався Батагов для Günebakış Haber.
У поточному сезоні Батагов провів десять матчів, але поки що не відзначився результативними діями.
Раніше повідомлялося, що захисник Динамо цікавий турецькому клубу.