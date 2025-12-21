Батагов зацікавив ряд європейських клубів
Трабзонспор готовий продати українця, як мінімум за 20 мільйонів євро
близько 1 години тому
Український захисник Трабзонспору Арсеній Батагов продовжує привертати увагу провідних європейських клубів.
За інформацією турецького видання Zanka Spor, до 23-річного центрбека виявляє інтерес Наполі, який уважно стежить за його виступами та може розпочати переговори вже у зимове трансферне вікно. Керівництво Трабзонспору оцінює футболіста у 20 мільйонів євро, а контракт із клубом розрахований ще на кілька років.
Крім неаполітанців, спостереження за Батаговим ведуть Ноттінгем Форест, Лаціо, Болонья, Бенфіка та Крістал Пелас. Цього сезону 23-річний Арсеній провів 17 матчів за Трабзонспор, відзначившись двома результативними передачами.
Раніше повідомлялося, що Бенфіка зробила офіційну пропозицію Трабзонспору по українцю.