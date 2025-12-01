Сікан покине Трабзонспор та стане гравцем бельгійського клубу
Український нападник може стати частиною обміну
близько 9 годин тому
Форвард турецького Трабзонспору Данило Сікан залишить клуб у зимове трансферне вікно, повідомляє турецький портал Gunebakis.
Головний тренер бордово-синіх Фатіх Текке залишився незадоволеним виступами 24-річного футболіста, який розчарував наставника низькою формою та відсутністю прогресу на полі.
За даними джерела, Трабзонспор розглядає можливість обміну Сікану на еквадорського вінгера Нільсона Ангуло з бельгійського Андерлехта. Ведуться переговори про формат угоди - розглядаються варіанти як оренди, так і повноцінного трансферу. Цього сезону 24-річний Сікан провів 10 матчів (130 хвилин), забив один гол і зробив одну результативну передачу.
