Гравець збірної США змінив одну Боруссію на іншу
Всі деталі переходу
близько 2 годин тому
Фото - Боруссія М
Боруссія М підписала контракт з Джованні Рейною з Боруссії Дортмунд, повідомляє офіційний сайт клубу.
22-річний хавбек збірної США підписав контракт, який діятиме до 30 червня 2028 року.
За даними Transfermarkt, угода обійшлась Гладбаху в 4 мільйони євро.
Син відомого в минулому футболіста Клаудіо Рейни перебував в системі дортмундської Боруссії з 2019 по 2025 рік. Провів 147 матчів у всіх турнірах: 19 голів, 18 асистівч. Другу половину сезону 2023/24 Рейна провів на правах оренди в Ноттінгем Форест (10 матчів, 1 асист).
