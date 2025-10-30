Кварцяний: «Ямаль зв’язався з дівчатами, і у цього діаманта уже не так все виходить, як минулого сезону»
Відомий тренер пройшовся по іспанському вундеркінду
близько 2 годин тому
Віталій Кварцяний / фото - Волинь
Український тренер Віталій Кварцяний поділився своєю думкою про гру молодого таланта Барселони Ламіна Ямаля в інтерв’ю meta.ua.
– Ямаль із Барселони коштує 300 мільйонів, а клаусула у нього — мільярд. Він завжди прагне обігрувати, і йому це дозволяють. Але він зв’язався з дівчатами, і у цього діаманта уже не так все виходить, як минулого сезону. Не можна розслаблятися, інакше прогресу не буде, – зазначив Кварцяний.
Барселона, у складі якої виступає 18-річний вундеркінд, у минулому турі чемпіонату Іспанії поступилася Реалу в Ель Класіко з рахунком 1:2.