Напруга між футболістами Реала та Барселони після Ель Класико вийшла за межі футбольного поля. Як повідомляє Footmercato, Ламін Ямаль та Педрі перестали слідкувати у instagram за захисником мадридців Дані Карвахалем. Невдовзі й сам Карвахаль видалив гравців Барселони зі списку своїх підписок.

Поєдинок між принциповими суперниками відбувся минулого вікенду на стадіоні Сантьяго Бернабеу. Господарі здобули перемогу з рахунком 2:1, зміцнивши лідерство в турнірній таблиці Ла Ліги.

Після десяти турів мадридський клуб має 27 очок і очолює чемпіонат Іспанії, тоді як Барселона з 22 балами йде другою.