Батьки збожеволіли через Голанда, у Перу сотні дітей назвали на честь норвежця
Неймовірний футбольний бум у Перу
близько 2 годин томуПідписатися в
Футбольна лихоманка навколо Ерлінга Голанда вийшла далеко за межі стадіонів. Національний реєстр населення Перу (Reniec) оприлюднив незвичайну статистику, яка швидко стала вірусною: 563 жителі країни носять ім'я, пов'язане з норвезьким бомбардиром.
За офіційними даними, 468 перуанців зареєстровані під ім'ям Голанд, ще 91 особа має ім'я Ерлінг Голанд, а четверо отримали повне ім'я форварда Манчестер Сіті – Ерлінг Браут Голанд.
Футбольний бум збігся з яскравим виступом норвежця на чемпіонаті світу 2026 року. Нападник уже відзначився сімома голами й допоміг своїй збірній вперше в історії дістатися чвертьфіналу мундіалю. Уже 12 липня Норвегія зіграє з Англією за путівку до півфіналу, а в Перу жартують, що кожен новий гол Голанда може означати появу ще кількох його тезок у країні.