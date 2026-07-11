Павло Василенко

ФІФА несподівано відкрила додатковий продаж квитків на фінал чемпіонату світу-2026, хоча раніше матч 19 липня на стадіоні «МетЛайф» в Іст-Резерфорді неодноразово позначався як повністю розпроданий.

За даними системи продажу, у вільному доступі з'явилися 1178 квитків другої категорії. Вони розташовані у п'яти секторах верхнього ярусу вздовж бокової лінії, а їхня вартість становить 7380 доларів. Крім того, уболівальникам запропонували 68 квитків першої категорії на нижній ярус за ціною від 19 995 до 32 970 доларів.

Також залишаються доступними VIP-пакети Trophy Lounge і Trophy Lounge+, які включають харчування та напої. Їхня вартість сягає 34 500 і 32 500 доларів відповідно.

ФІФА поки не пояснила, чому в продажу раптово з'явилася додаткова партія квитків. Водночас, за інформацією AP, на офіційній платформі перепродажу ціни на перепустки до фіналу коливаються від 7440,50 до майже 11,5 мільйона доларів, що вкотре підкреслює величезний попит на вирішальний матч турніру.