Павло Василенко

Мюнхенська Баварія має намір підписати лівого вінгера цього літа. Журналіст Sky Sport Deutschland Флоріан Плеттенберг повідомляє, що чемпіони Німеччини націлилися на зірку Ліверпуля – Луїса Діаса.

В останні дні Баварія збирає інформацію про 28-річного гравця. Вони ще не розпочали переговори з Ліверпулем, який готовий укласти угоду, якщо надійде відповідна пропозиція.

У сезоні 2024/25 колумбієць зіграв 50 офіційних матчів за червоних, забив 17 м'ячів та віддав вісім результативних передач. Transfermarkt оцінює його у 70 мільйонів євро.