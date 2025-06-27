Мюнхенська Баварія досягла особистої домовленості з нападником Штутгарта та молодіжної збірної Німеччини Ніком Вольтемаде.

Водночас на клубному рівні переговори ще тривають — Баварії належить знайти спільну мову з Штутгартом, який наразі володіє правами на гравця. Сам футболіст уже повідомив керівництво свого нинішнього клубу, що не має наміру продовжувати кар'єру в команді й наполягає на переході до мюнхенців.

На молодіжному чемпіонаті Європи Вольтемаде демонструє яскраву гру — на його рахунку 6 забитих м’ячів, і він допоміг збірній Німеччини вийти у фінал турніру.

У Баварії бачать у Вольтемаде не просто потенційну заміну Гаррі Кейну. Завдяки своїй універсальності нападник здатен грати поряд з англійцем — як другий форвард або атакувальний півзахисник.