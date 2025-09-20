Баварія на виїзді обіграла Гоффенхайм із рахунком 4:1. За команду Венсана Компані хет-трик оформив Гаррі Кейн, ще один м'яч забив Серж Гнабрі. У господарів єдиний гол на рахунку Цоуфала.

Гоффенгайм — Баварія 1:4

Голи: Цоуфал, 82 - Кейн, 44, 48 (пен), 77 (пен), Гнабрі, 90+9.

У другому матчі Майнц у гостях упевнено переміг Аугсбург 4:1. Забитими м'ячами відзначилися Касю Сано, Домінік Кор, Пауль Небель та Арміндо Зіб. У Аугсбурга єдиний гол на 83-й хвилині забив Самюель Ессенде, коли Майнц на той час залишився у меншості після вилучення Кора на 53-й хвилині.

Аугсбург — Майнц 1:4

Голи: Ессенде, 83 - Сано, 14, Кор, 26, Небель, 60, Зіб, 69

У третій зустрічі Фрайбург без проблем розібрався з Вердером, вигравши з рахунком 3:0. Голи в активі Вінченцо Гріфо, Джуніора Адаму та автогола Каріма Кулібалі.

Вердер — Фрайбург 0:3

Голи: Гріфо, 33 (пен), Адаму, 54, Кулібалі (аг), 75.

Завершив тур матч Гамбург – Гайденгайм, у якому господарі здобули першу перемогу у сезоні 2:1. Успіх Гамбургу принесли голи Луки Вушковича та Райана Філіппа, у гостей відзначився Адам Колле.

Гамбург — Гайденгайм 2:1

Голи: Вушкович, 42, Філіпп, 59 - Колле, 90+3.