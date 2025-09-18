Напередодні мюнхенська Баварія здобула перемогу над лондонським Челсі у домашньому матчі першого туру Ліги чемпіонів УЄФА.

Після закінчення зустрічі захисник мюнхенців Джонатан Та поділився своєю думкою про вдалий виступ команди.

«Багато слів було сказано перед грою, що буцімто Бундесліга настільки поступається АПЛ, що в Баварії немає шансів у Лізі чемпіонів. Як на мене, це було трохи неповажно по відношенню до нашого клубу.

Натомість ми все сказали на полі — ми здобули перемогу сьогодні. Ми теж зробили свою заяву, і тепер ми повинні продовжувати в тому ж дусі.

Баварія ніколи не була і ніколи не буде аутсайдерами цього турніру. Нам не потрібно багато про це говорити. Як я вже казав, замість слів за нас говорять дії на полі.

Слова Марески про моє можливе вилучення? Якби я вдарив Педро по обличчю, то так. Але ні, я цього не зробив. Я можу зрозуміти жовту картку для себе — це було правильне й вичерпне рішення арбітра, я його приймаю», — заявив німецький виконавець.