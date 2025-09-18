Тренер Челсі обурений суддівством в програному матчі з Баварією
Через захисника мюнхенців
близько 1 години тому
Головний тренер Челсі Енцо Мареска після матчу 1 туру Ліги чемпіонів проти Баварії (1:3) розкритикував рішення не вилучати центрбека мюнхенців Джонатана Та. Його слова наводить Football London.
Для мене це мала бути червона картка... Та мав отримати вилучення... Я завжди казав, що червона картка потрібна, коли немає наміру бити по м'ячу, а є намір вдарити іншого гравця. Чому це не червона картка? Суддя сказав, що це було недостатньо жорстко чи агресивно. У будь-якому випадку ви намагаєтеся порушити правила. Тому щоб показати вам червону картку, арбітру, напевно, потрібно побачити вашу кров або щось ще. Тож для мене жодних сумнівів немає, - розповів Мареска.
