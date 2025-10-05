Баварія після рекордних 10 перемог святкує єдність і тріумф на Октоберфесті з пивом та командним духом
Тренер команди зробив заяву
близько 1 години тому
Після феєричного початку сезону гравці мюнхенської Баварії вирішили зробити паузу та відвідати традиційний Октоберфест.
Команда виграла всі 10 офіційних матчів від старту сезону, встановивши новий клубний рекорд. Винагородою за таке досягнення стане спільне святкування на найвідомішому пивному фестивалі Німеччини.
«Нам подобається бути разом. Це момент, коли йдеться не лише про футбол, а й про сім’ю. Баварія – це сім’я, і ми знаходимо час, щоб бути разом», – цитує агентство DPA головного тренера мюнхенців Венсана Компані.
Керівництво клубу також дозволило футболістам відзначити вдалий початок сезону.
«Тепер ми можемо випити пива», – з усмішкою додав член спортивної ради клубу Макс Еберль після перемоги над Айнтрахтом (3:0).
