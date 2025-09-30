Баварія проведе матч другого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти кіпрського Пафосу.

Головний тренер мюнхенської команди Венсан Компані розповів про свої очікування від майбутнього поєдинку та оцінив сильні сторони суперника.

«Це схоже на клубний чемпіонат світу. Ти граєш проти команд, з якими зустрічаєшся нечасто, і тобі доводиться знайомитись із суперником на ходу, без заздалегідь зібраної інформації. Ми все це вже пройшли на клубному чемпіонаті світу і бачили, наскільки важливі емоції. Це також важливий чинник. Гра буде жива, але знайомитися з новими командами цікаво.

Пафосу було непросто потрапити до Ліги чемпіонів. Вони провели сім матчів у цьому турнірі та не програли жодного. Ми знаємо, що на нас чекає, але не сумніваємося, що зможемо набрати три очки. Це наша ціль», — додав тренер.