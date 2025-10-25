Баварія розгромила Боруссію, а Лейпциг та Айнтрахт не помітили опору суперників
Завершилися п'ять матчів чергового туру місцевого чемпіонату
43 хвилини тому
У 8-му турі Бундесліги головною подією стала впевнена перемога Баварії над Боруссією Менхенгладбах із рахунком 3:0.
Команда Венсана Компані отримала перевагу ще в першому таймі — на 25-й хвилині після перегляду VAR з поля було вилучено Кастропа, який спочатку отримав лише жовту картку.
Господарі стійко трималися вдесятьох більше години, але в другій половині мюнхенці повністю переломили хід матчу, тричі засмутивши голкіпера суперника. Перемога дозволила Баварії довести рахунок до 24 очок та зміцнити лідерство у таблиці Бундесліги.
Боруссія М – Баварія 0:3
Голи: Кімміх 64, Геррейру 69, Карл 81
Лейпциг на виїзді також показав вражаючий результат, розгромивши опонента 6:0. Діоманде відкрив рахунок уже на 10-й хвилині, потім Ромуло та Нуса швидко закріпили перевагу, а Баумгартнер довів розрив до 4:0 до перерви. У другій половині Лукеба та Уедраого довели рахунок до розгромного.
Аугсбург – РБ Лейпциг 0:6
Голи: Діоманде 10, Ромуло 18, Нуса 22, Баумгартнер 38, Уедраго 56, Люкеба 65
Айнтрахт удома обіграв Санкт-Паулі 2:0 — обидва голи на рахунку Буркхардта, який забивав у кожному таймі.
Айнтрахт – Санкт-Паулі 2:0
Голи: Буркардт 35, 55
Вольфсбург мінімально переміг Гамбург із рахунком 1:0. Єдиний м'яч забив Дагім вже на 15-й хвилині, а господарі прогаяли шанс відігратися — Кенігсдорффер не реалізував пенальті наприкінці першого тайму.
Гамбург – Вольфсбург 0:1
Гол: Дагім, 15
Хоффенхайм покращив свої позиції у турнірній таблиці, обігравши Хайденхайм із рахунком 3:1. Голами за господарів відзначилися Асслані, Лемперле і Крамарич, а єдиний м'яч у відповідь гостей забив Шіммер.
Хоффенхайм – Хайденхайм 3:1
Голи: Асллані, 18, Лемперле, 45+2, Крамаріч, 63 – Шіммер, 75