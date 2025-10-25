У 8-му турі Бундесліги головною подією стала впевнена перемога Баварії над Боруссією Менхенгладбах із рахунком 3:0.

Команда Венсана Компані отримала перевагу ще в першому таймі — на 25-й хвилині після перегляду VAR з поля було вилучено Кастропа, який спочатку отримав лише жовту картку.

Господарі стійко трималися вдесятьох більше години, але в другій половині мюнхенці повністю переломили хід матчу, тричі засмутивши голкіпера суперника. Перемога дозволила Баварії довести рахунок до 24 очок та зміцнити лідерство у таблиці Бундесліги.

Боруссія М – Баварія 0:3

Голи: Кімміх 64, Геррейру 69, Карл 81

Лейпциг на виїзді також показав вражаючий результат, розгромивши опонента 6:0. Діоманде відкрив рахунок уже на 10-й хвилині, потім Ромуло та Нуса швидко закріпили перевагу, а Баумгартнер довів розрив до 4:0 до перерви. У другій половині Лукеба та Уедраого довели рахунок до розгромного.

Аугсбург – РБ Лейпциг 0:6

Голи: Діоманде 10, Ромуло 18, Нуса 22, Баумгартнер 38, Уедраго 56, Люкеба 65

Айнтрахт удома обіграв Санкт-Паулі 2:0 — обидва голи на рахунку Буркхардта, який забивав у кожному таймі.

Айнтрахт – Санкт-Паулі 2:0

Голи: Буркардт 35, 55

Вольфсбург мінімально переміг Гамбург із рахунком 1:0. Єдиний м'яч забив Дагім вже на 15-й хвилині, а господарі прогаяли шанс відігратися — Кенігсдорффер не реалізував пенальті наприкінці першого тайму.

Гамбург – Вольфсбург 0:1

Гол: Дагім, 15

Хоффенхайм покращив свої позиції у турнірній таблиці, обігравши Хайденхайм із рахунком 3:1. Голами за господарів відзначилися Асслані, Лемперле і Крамарич, а єдиний м'яч у відповідь гостей забив Шіммер.

Хоффенхайм – Хайденхайм 3:1

Голи: Асллані, 18, Лемперле, 45+2, Крамаріч, 63 – Шіммер, 75