Баварія активізувала переговори щодо підписання капітана Крістал Пелас Марка Гехі. Як повідомляє Goal, представники німецького клубу вже провели перші зустрічі із агентами 25-річного центрального захисника.

Інтерес мюнхенців пояснюється контрактною ситуацією гравця: угода Гехі з лондонським клубом закінчується влітку 2026, а сам захисник відмовився від пропозиції про продовження. Це відкриває можливість для підписання попереднього контракту із закордонним клубом уже у січні.

Спортивний директор Баварії Макс Еберль високо цінує здібності Гехі та бачить у ньому ключове посилення оборонної лінії. Проте німецькому клубу доведеться конкурувати за гравця із сильними претендентами.

Ліверпуль був близький до трансферу Гехі минулого літа, але угода не відбулася в останній день вікна, при цьому мерсисайдці продовжують виявляти інтерес. Крім того, за гравцем уважно стежать іспанські гранди – Реал Мадрид та Барселона.