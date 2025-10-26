Павло Василенко

Чинні чемпіони Німеччини – Баварії – грають неймовірно ефективно цього сезону, і останніми, хто відчув це на власній шкурі, стали гравці Боруссії з Менхенгладбаха.

Мюнхенці святкували на виїзді перемогу з рахунком 3:0, повторивши рекордний для Мілана вхід у сезон у п'ятірці найкращих ліг з 13 перемогами поспіль у всіх змаганнях 33 роки тому.

Цікаво, що команда Венсана Компані може стати рекордсменом, якщо в середу переможе Кельн у Кубку Німеччини.

Варто додати, що в наступному турі Бундесліги, 1 листопада, вони на своїй «Альянц Арені» прийматимуть леверкузенський Баєр.

Баварська машина є лідером чемпіонату Німеччини з максимумом у 24 очки та різницею м'ячів 30:4.