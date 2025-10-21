Мюнхенська Баварія офіційно оголосила про продовження контракту з 39-річним головним тренером Венсаном Компані до 30 червня 2029 року. Попередня угода бельгійського фахівця діяла до літа 2027 року.

Компані очолив чемпіонів Німеччини в липні 2024 року, змінивши на посаді Томаса Тухеля. Під його керівництвом мюнхенський клуб уже виграв Бундеслігу та Суперкубок Німеччини, а також показує стабільно високі результати на внутрішній і міжнародній арені.

З моменту призначення Баварія під керівництвом Компані провела 67 матчів, у яких здобула 49 перемог, 9 нічиїх та 9 поразок. Поточний сезон команда розпочала блискуче — 11 перемог поспіль у всіх турнірах, що дозволяє впевнено очолювати турнірну таблицю Бундесліги з 21 очком після семи турів.

Завтра, 22 жовтня, Баварія прийматиме у 3 турі Ліги чемпіонів бельгійський Брюгге.