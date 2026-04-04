Володимир Кириченко

Барселона виступила з першою пропозицією щодо трансферу захисника Інтера Алессандро Бастоні. Про це повідомляє Football Italia.

За інформацією джерела, міланці відмовилися продавати гравця за 45 млн євро і розраховують виручити не менше 60 млн євро. При цьому діалог між клубами триває, сторони не закривають можливість угоди.

Також уточнюється, що каталонський клуб готовий запропонувати 26-річному італійцеві контракт із зарплатою близько €7 млн. В Інтері футболіст зараз заробляє близько €5 млн «чистими».

Нинішнього сезону 26-річний італієць взяв участь у 35 матчах за клуб у всіх турнірах, у яких відзначився двома голами та шістьма результативними передачами.

Нагадаємо, Барселона – перша команда-учасниця основного етапу Ліги чемпіонів сезону-2026/27.