Барселона продовжує полювання на гравця Інтера, каталонці зробили першу пропозицію
Діалог між клубами триває
1 день тому
Барселона виступила з першою пропозицією щодо трансферу захисника Інтера Алессандро Бастоні. Про це повідомляє Football Italia.
За інформацією джерела, міланці відмовилися продавати гравця за 45 млн євро і розраховують виручити не менше 60 млн євро. При цьому діалог між клубами триває, сторони не закривають можливість угоди.
Також уточнюється, що каталонський клуб готовий запропонувати 26-річному італійцеві контракт із зарплатою близько €7 млн. В Інтері футболіст зараз заробляє близько €5 млн «чистими».
Нинішнього сезону 26-річний італієць взяв участь у 35 матчах за клуб у всіх турнірах, у яких відзначився двома голами та шістьма результативними передачами.
Нагадаємо, Барселона – перша команда-учасниця основного етапу Ліги чемпіонів сезону-2026/27.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 17.04