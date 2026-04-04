Роналду оформив дубль у матчі чемпіонату Саудівської Аравії, він забив 967-й гол у кар’єрі
Португалець феєрично повернувся у склад команди після травми
2 днi тому
Кріштіану Роналду / Фото - Yahoo
Зірковий нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду зробив дубль у матчі 27-го туру чемпіонату Саудівської Аравії проти Аль-Наджми (5:2).
Португалець повернувся у склад після травми. Він спочатку реалізував пенальті на 56-й хвилині, а на 73-й оформив дубль.
У цій грі 41-річна легенда футболу забив 966-й і 967-й голи у кар’єрі.
Раніше повідомлялося, що Роналду завершив відновлення після травми підколінного сухожилля.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 17.04