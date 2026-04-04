Володимир Кириченко

Зірковий нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду зробив дубль у матчі 27-го туру чемпіонату Саудівської Аравії проти Аль-Наджми (5:2).

Португалець повернувся у склад після травми. Він спочатку реалізував пенальті на 56-й хвилині, а на 73-й оформив дубль.

У цій грі 41-річна легенда футболу забив 966-й і 967-й голи у кар’єрі.

Al Nassr 4-2 Al Najma — April 3, 2026

Раніше повідомлялося, що Роналду завершив відновлення після травми підколінного сухожилля.