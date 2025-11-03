Павло Василенко

Мюнхенська Баварія знову підтвердила статус одного з найпотужніших футбольних клубів світу. За підсумками фінансового року 2024/25 клуб зафіксував рекордний дохід у 978,3 мільйона євро, що на 2,8% більше, ніж роком раніше.

Президент Герберт Хайнер залишається на чолі клубу, який не лише домінує в Бундеслізі, а й демонструє стабільність у фінансах.

Основні джерела прибутку зросли:

матчеві доходи – 260,7 млн євро,

спонсорство та маркетинг – 240,4 млн євро,

мерчандайзинг – 150,5 млн євро.

Натомість прибутки від трансферів знизилися зі 186,1 до 117,7 млн євро.

Операційний прибуток збільшився на 11,3% і склав 187,8 млн євро, хоча чистий прибуток після податків зменшився до 27,1 млн євро.

Клуб також встановив новий рекорд за кількістю членів – 432 500, що на 50 тисяч більше, ніж минулого року.