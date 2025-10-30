Англійський форвард Баварії Гаррі Кейн поділився враженнями від перемоги мюнхенського клубу в матчі 1/16 фіналу Кубка Німеччини проти Кельна.

Команда Венсана Компані на виїзді розгромила суперника з рахунком 4:1, продемонструвавши впевнену та потужну гру.

«Перші 30 хвилин були непростими. Ми мали шанси вийти вперед. Вони забили перший гол, але ми чудово відреагували. Для нас було дуже важливо взяти гру під контроль до перерви. У другому таймі ми змогли краще грати у свій футбол.

Коли вони почали втомлюватись, у нас з'явилося більше простору, і ми ним скористалися. Ми насолоджуємося гарною грою і маємо зберегти це почуття та переможний настрій», – передає слова Кейна клубна прес-служба.