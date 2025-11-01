Сергій Разумовський

Завершилися матчі дев’ятого туру німецької Бундесліги, заплановані на суботу, 1 листопада.

Лейпциг переграв Штутгарт, відкривши рахунок завдяки автоголу Шабо «в роздягальню». Після перерви Діоманде подвоїв перевагу. Томас скоротив відставання гостей, але Ромуло в компенсований час поставив крапку – 3:1.

Боруссія Менхенґладбах розгромила Санкт-Паулі. Табакович оформив дубль у першому таймі, а після перерви Мачіно та Фрауло довели справу до впевненої звитяги – 4:0.

Баварія здолала Баєр завдяки потужному першому тайму. Гнабрі відкрив рахунок на 25-й хвилині, Джексон подвоїв на 31-й, а автогол Баде на 44-й фактично зняв усі питання щодо переможця центрального матчу. Так і сталося після перерви рахунок не змінився – 3:0.

Баварія набрала 27 очок і продовжує одноосібно очолювати турнірну таблицю. Лейпциг (22) – другий, Штутгарт (18) – четвертий, слідом за ним іде Баєр (17). Боруссія М., незважаючи на розгромну перемогу, залишилася в зоні вильоту.

Бундесліга, дев’ятий тур

Лейпциг – Штутгарт 3:1

Голи: Шабо, 45 (автогол), Діоманде, 53, Ромуло, 90+1 – Томас, 65

Санкт-Паулі – Боруссія Менхенґладбах 0:4

Голи: Табакович, 15, 40, Мачіно, 75, Фрауло, 80

Баварія – Баєр 3:0

Голи: Гнабрі, 25, Джексон, 31, Баде, 44 (автогол)