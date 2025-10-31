Компані — про матч Баварії з Баєром: «Леверкузен досягнув піку своєї форми»
Наставник очікує складного поєдинку
20 хвилин тому
Венсан Компані/фото: Баварія
Головний тренер Баварії Венсан Компані розповів про свої очікування від поєдинку з Баєром.
«Леверкузен досягнув піку своєї форми під керівництвом нового тренера. Вони втратили багато талановитих гравців, але й придбали нових. Якщо подивитися, скільки моментів вони створюють і скільки голів забивають, стає ясно, що це, як і раніше, небезпечна команда, яка досягає результатів у Бундеслізі.
І матч між Баварією та Баєром, як і раніше, є дуже великим у рамках чемпіонату Німеччини», — наводить слова Компані офіційний сайт Баварії.
Гра між Баварією та Баєром відбудеться у суботу, 1 листопада, початок зустрічі заплановано на 19:30.