Головний тренер Баварії Венсан Компані розповів про свої очікування від поєдинку з Баєром.

«Леверкузен досягнув піку своєї форми під керівництвом нового тренера. Вони втратили багато талановитих гравців, але й придбали нових. Якщо подивитися, скільки моментів вони створюють і скільки голів забивають, стає ясно, що це, як і раніше, небезпечна команда, яка досягає результатів у Бундеслізі.

І матч між Баварією та Баєром, як і раніше, є дуже великим у рамках чемпіонату Німеччини», — наводить слова Компані офіційний сайт Баварії.