Футбольний клуб Баварія Мюнхен офіційно висловив співчуття у зв’язку з трагічною загибеллю колишньої німецької біатлоністки Лаури Дальмаєр. 31-річна спортсменка загинула в результаті нещасного випадку в горах Пакистану.

«Баварія разом з усім спортивним світом сумує з приводу смерті Лаури Дальмаєр. Колишня біатлоністка з Гарміш-Партенкірхена загинула внаслідок нещасного випадку в горах Пакистану. Дворазовій олімпійській чемпіонці й семиразовій чемпіонці світу було лише 31», – йдеться у зверненні клубу.

Президент Баварії Герберт Гайнер наголосив:

«Ця новина глибоко приголомшила нас усіх. Лаура Дальмаєр залишиться в нашій пам’яті не лише як видатна ікона світового біатлону, але й як особистість, чий вплив вийшов за межі спорту. Вона була унікальним послом Баварії – простою, щирою, патріотичною. Справжній приклад для наслідування. Уся родина ФК Баварія висловлює співчуття близьким Лаури».

У травні 2025 року Лаура Дальмаєр зустрілася з жіночою командою Баварії, де поділилася історією своєї кар’єри та розповіла про життя після спорту.

Дальмаєр загинула в результаті каменепаду під час сходження на пік Лайла в гірській системі Каракорум. За свою кар’єру вона здобула дві золоті олімпійські нагороди й сім разів ставала чемпіонкою світу.