Павло Василенко

Джамал Мусіала отримав серйозну травму у чвертьфіналі Клубного чемпіонату світу. Баварія опублікувала заяву про стан здоров'я футболіста. На жаль, хороших новин клуб не мав.

Мусіала отримав травму після зіткнення з італійським голкіпером Джанлуїджі Доннаруммою наприкінці першого тайму проти ПСЖ. Це виглядало жахливо, і одразу стало ясно, що футболіст Баварії не зможе продовжувати гру.

Першими про перелом малогомілкової кістки та операції повідомили журналісти Sky Sport Deutschland.

Тепер Баварія зробила офіційну заяву. Вони підтвердили перелом малогомілкової кістки та вивих гомілковостопного суглоба, а також необхідність операції. Вони не повідомили, як довго гравця буде виведено з ладу, але німецькі ЗМІ раніше повідомляли, що він не гратиме щонайменше чотири місяці.

«Ця серйозна травма та довга відсутність стали шоком для Джамала та всіх нас. Це сильно вдарило по Баварії.

Всі знають, наскільки він неймовірно важливий для нашої гри та яку роль він грає у нашій команді. Ми всі йому співчуваємо. Він тільки-но оговтався від травми і тепер вибув з ладу на ще один тривалий період.

Він отримає від нас усе, що йому потрібне. Ми його інтенсивно підтримуватимемо, ми будемо з ним. Ми з нетерпінням чекаємо на його повернення на поле», – сказав директор Баварії Макс Еберль у коментарі клубній пресслужбі.

Раніше головний тренер Баварії Венсан Компані прокоментував поразку своїх підопічних та відреагував на травму Мусіали.