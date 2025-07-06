Павло Василенко

Джанлуджі Доннарумма сприяв травмі Джамала Мусіали. Французькі ЗМІ описали, як воротар ПСЖ відреагував на інцидент.

Мусіала отримав перелом малогомілкової кістки у зіткненні з Доннаруммою. На нього чекає операція, і він вибув на кілька місяців.

Люди, пов'язані з Баварією, мають великі претензії до італійця. Голкіпер мюнхенської команди Мануель Ноєр заявив, що Доннарумма свідомо ризикував здоров'ям Мусіали. Він також зазначив, що воротар ПСЖ підійшов до травмованого лише після того, як той втрутився.

Проте вже під час матчу стало зрозуміло, що Доннарумма був глибоко вражений подією. Інтернет заполонили фотографії, на яких італійський воротар ховає обличчя у руках чи футболці.

RMC Sport стверджує, що Доннарумма хотів поговорити з Мусіалою після матчу, але це йому не вдалося зробити. Згодом він обмінявся з ним кількома повідомленнями. Доннарумма також присвятив йому пост у своєму акаунті Instagram.

«Мої молитви та добрі думки з тобою», – написав італієць гравцю Баварії.

Раніше головний тренер Баварії Венсан Компані прокоментував поразку своїх підопічних та відреагував на травму Мусіали.