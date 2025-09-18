Сергій Стаднюк

Головний тренер Баєра Каспер Юльманн поділився емоціями у зв’язку з майбутнім дебютом у Лізі чемпіонів у матчі стартового туру загального етапу проти Копенгагена. Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Це багато для мене означає. Було непросто повернутися до клубного футболу. У Баєрі мене чудово знають, і я теж чудово знаю цей клуб, тож ми ідеально один одному підходимо. Хочу зберегти вірність клубній філософії, зокрема далі розвивати талановитих молодих гравців. Не думаю, що я прийняв би пропозицію іншого клубу. Каспер Юльманн

Вже сьогодні, 18 вересня, відбудеться ще один вечір головного єврокубка. Копенгаген – Баєр, Манчестер Сіті – Наполі, Ньюкасл – Барселона та інші. Трансляції матчів Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, Юльманна призначили під час вересневої міжнародної паузи. Він замінив на посаді Еріка тен Гаґа, що не пропрацював і трьох турів Бундесліги.