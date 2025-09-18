Новий тренер Баєра висловився щодо свого дебюту в Лізі чемпіонів
Він тен Гаґа вирішили позбутися вже на самому старті сезону
13 хвилин тому
Головний тренер Баєра Каспер Юльманн поділився емоціями у зв’язку з майбутнім дебютом у Лізі чемпіонів у матчі стартового туру загального етапу проти Копенгагена. Слова фахівця передає пресслужба клубу.
Це багато для мене означає. Було непросто повернутися до клубного футболу. У Баєрі мене чудово знають, і я теж чудово знаю цей клуб, тож ми ідеально один одному підходимо.
Хочу зберегти вірність клубній філософії, зокрема далі розвивати талановитих молодих гравців. Не думаю, що я прийняв би пропозицію іншого клубу.
Нагадаємо, Юльманна призначили під час вересневої міжнародної паузи. Він замінив на посаді Еріка тен Гаґа, що не пропрацював і трьох турів Бундесліги.