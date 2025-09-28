Боруссія М та Айнтрахт подарували один з найвеселіших поєдинків стартового відрізку сезону. Матч у Менхенгладбаху завершився з рахунком 4:6.

Футболісти Франкфурта приголомшили господарів, які не встигали діставати мячі з сітки власних воріт. Отримавши 5 у власні ворота до перерви, Гладбах не планував цього вечора капітулювати розгромом.

На старті другої половини Айнтрахт забив ще один м'яч, який став останнім у виконанні гостей і далі за справу взялись гладбахці.

Боруссія відчайдушно намагалась уникнути розгрому і в заключній 20-хвилинці не залишила своїх фанів без забитих голів. Франкфурт ледь не примудрився розгубити колосальну перевагу в рахунку, а фінальний свисток зафіксував шоу з 10-ма голами на обидві команди.

Бундесліга. 5 тур

Боруссія М - Айнтрахт 4:6

Голи: Кастроп, 72, Табакович, 78, Енгельгардт, 83, Ранос, 90+9 - Кох, 11, 47, Кнауфф, 15, Буркардт, 35, Шаїбі, 39, Узун, 45+1

Потенційні конкуренти в боротьбі за титул – Мілан та Наполі зійдуться у недільному матчі Серії А.