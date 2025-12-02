Баварія задоволена грою Джексона
Майбутнє нападника визначиться влітку
близько 10 годин тому
Баварія позитивно оцінює гру Ніколаса Джексона, але поки що не поспішає приймати рішення про його майбутнє. Сенегальський форвард приєднався до мюнхенської команди наприкінці літнього трансферного вікна на правах оренди з Челсі - угода розрахована до кінця сезону-2025/26.
Клуб має опцію викупу гравця за 65 мільйонів євро і переговори можуть відновитися наприкінці сезону. Керівництво задоволене внеском Джексона, проте вважає передчасним поспішати з остаточним рішенням. У зимове трансферне вікно жодних змін щодо його статусу не планується, клуб хоче пройти сезон із поточним складом.
Вважається, що історія Джексона з Челсі близька до завершення: влітку він або залишиться в Баварії, або вибере інший клуб. Цього сезону нападник провів 15 матчів у всіх турнірах, забив п'ять голів і зробив одну результативну передачу.
