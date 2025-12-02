Баварія позитивно оцінює гру Ніколаса Джексона, але поки що не поспішає приймати рішення про його майбутнє. Сенегальський форвард приєднався до мюнхенської команди наприкінці літнього трансферного вікна на правах оренди з Челсі - угода розрахована до кінця сезону-2025/26.

Клуб має опцію викупу гравця за 65 мільйонів євро і переговори можуть відновитися наприкінці сезону. Керівництво задоволене внеском Джексона, проте вважає передчасним поспішати з остаточним рішенням. У зимове трансферне вікно жодних змін щодо його статусу не планується, клуб хоче пройти сезон із поточним складом.

Вважається, що історія Джексона з Челсі близька до завершення: влітку він або залишиться в Баварії, або вибере інший клуб. Цього сезону нападник провів 15 матчів у всіх турнірах, забив п'ять голів і зробив одну результативну передачу.

