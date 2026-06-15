Павло Василенко

Мюнхенська Баварія близька до підписання контракту із зіркою збірної Марокко та ПСВ Ісмаелем Сайбарі. 25-річний півзахисник вже відзначився на чемпіонаті світу, забивши гол в матчі проти Бразилії (1:1).

За повідомленнями німецьких ЗМІ, очікується, що чемпіон Німеччини заплатить нідерландському клубу 55 мільйонів євро.

Сайбарі пройде медичне обстеження в Північній Америці під час чемпіонату світу, оскільки лікар Баварії Йохен Хане перебуває в США зі збірною Німеччини. Очікується, що він підпише п'ятирічний контракт з мюнхенцями.

Сайбарі розпочав свою кар'єру в молодіжних командах Андерлехта та Генка, перш ніж переїхати до Нідерландів у 2020 році. Через два роки він почав виступати за ПСВ, з яким виграв три поспіль титули чемпіона. У сезоні 2025/26 він став найкращим гравцем Ередивізі.