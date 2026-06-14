Вплив діаспори. Марокко підкорилося унікальне досягнення на чемпіонатах світу
Головна сенсація ЧС-2022 відібрала очки у Бразилії
близько 1 години томуПідписатися в
Фото: FRMF
Збірна Марокко розпочала груповий етап чемпіонату світу 2026 нічиєю з Бразилією — поєдинок завершився з рахунком 1:1. Гол за північноафриканську команду забив Ісмаель Сайбарі, у відповідь за суперників відзначився Вінісіус Жуніор.
Зустріч отримала історичне забарвлення: уперше на чемпіонатах світу за одну національну команду в рамках матчу на поле вийшли одразу 11 футболістів, які народилися за межами країни. Про це інформує MisterChip. До цього унікального списку увійшли:
- Яссін Буну — Монреаль, Канада
- Нуссаїр Мазрауї — Лейдердорп, Нідерланди
- Ісса Діоп — Тулуза, Франція
- Шаді Ріад — Пальма, Іспанія
- Ашраф Хакімі — Мадрид, Іспанія
- Неїль Ель-Айнауї — Нансі, Франція
- Айюб Буадді — Санліс, Франція
- Шамсдін Тальбі — Самбрвіль, Бельгія
- Біляль Ель-Ханнус — Моленбек, Бельгія
- Самір Ель-Мурабет — Страсбург, Франція
- Ісмаель Сайбарі — Террасса, Іспанія
Вінісіус Жуніор — про нічию з Марокко: «Ми дуже погано зіграли у першому таймі».