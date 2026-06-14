Сергій Разумовський

Збірна Марокко розпочала груповий етап чемпіонату світу 2026 нічиєю з Бразилією — поєдинок завершився з рахунком 1:1. Гол за північноафриканську команду забив Ісмаель Сайбарі, у відповідь за суперників відзначився Вінісіус Жуніор.

Зустріч отримала історичне забарвлення: уперше на чемпіонатах світу за одну національну команду в рамках матчу на поле вийшли одразу 11 футболістів, які народилися за межами країни. Про це інформує MisterChip. До цього унікального списку увійшли:

Яссін Буну — Монреаль, Канада

Нуссаїр Мазрауї — Лейдердорп, Нідерланди

Ісса Діоп — Тулуза, Франція

Шаді Ріад — Пальма, Іспанія

Ашраф Хакімі — Мадрид, Іспанія

Неїль Ель-Айнауї — Нансі, Франція

Айюб Буадді — Санліс, Франція

Шамсдін Тальбі — Самбрвіль, Бельгія

Біляль Ель-Ханнус — Моленбек, Бельгія

Самір Ель-Мурабет — Страсбург, Франція

Ісмаель Сайбарі — Террасса, Іспанія

Вінісіус Жуніор — про нічию з Марокко: «Ми дуже погано зіграли у першому таймі».