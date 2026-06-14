Вінгер збірної Бразилії Вінісіус Жуніор прокоментував нічию проти команди Марокко (1:1) у стартовому поєдинку групового етапу чемпіонату світу-2026. Слова наводить Globo.

Гравець Реала визнав, що початок зустрічі виявився невдалим для «селесао», а також критично оцінив власні дії, попри забитий м'яч.

Ми дуже погано зіграли у першому таймі. Пропущений гол серйозно ускладнив завдання. Стартові матчі на великих турнірах завжди складаються непросто. Нам потрібно вдосконалюватися та прогресувати з кожною грою. Чемпіонат світу тільки починається, тут немає легких матчів.

Я вірю, що можу значно покращити свою гру. Я забив гол, але технічно не показав себе на 100 %. Проте я вірю, що можу стати ще кращим і більше допомагати команді в атаці. Ми маємо вдосконалюватися й розвиватися, щоб виграти турнір.