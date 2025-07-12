Павло Василенко

Баєр Леверкузен посилив свій склад. Німецький клуб підписав нового атакуючого півзахисника.

В останні роки Флоріан Вірц був провідним гравцем Баєра. На початку цього трансферного вікна Ліверпуль підписав німця за фіксовану суму 125 мільйонів євро.

Наступником Вірца на «БайАрені» став Малік Тілльман. Останні два роки американець провів у ПСВ Ейндховен, з яким двічі виграв чемпіонат Нідерландів.

23-річний гравець залишає голландський клуб, де він провів 73 матчі, забив 25 голів і віддав 19 гольових передач, і підписав п'ятирічний контракт з Баєром.

«Баєр завжди грав у добрий футбол. За останні чотири-п'ять років клуб розвинувся ще сильніше, став об'єктом інтересу для багатьох гравців по всій Європі. Я приїхав сюди перемагати. Це була моя мета в Глазго, в Ейндховені, а тепер і в Леверкузені», — сказав Тілльман.

Баєр розпочне новий сезон 15 серпня грою з командою Зонненхоф Гроссаспах у Кубку Німеччини.