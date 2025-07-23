Правий вінгер Челсі Рахім Стерлінг опинився у сфері інтересів Баєра, повідомляє портал BBC.

Повідомляється, що у переході 30-річного англійця зацікавлена значна кількість європейських клубів і леверкузенський є одним із них. Фланговий нападник не входить до планів наставника лондонців Енцо Марески і може залишити Стемфорд Брідж цього літа.

Контракт Стерлінга з Челсі розрахований до кінця червня 2027 року. Порталом Тransfermarkt Рахім оцінюється в 10 млн. євро.

У липні 2022-го Манчестер Сіті отримав за нього 56,2 млн. Протягом сезону-2024/25 англієць на правах оренди представляв Арсенал і взяв участь у 28 матчах усіх турнірів, відзначившись одним голом і п'ятьма асистами.

Виступаючи за «синіх» Стерлінг записав на свій рахунок 19 результативних ударів та 15 гольових передач у 81-му поєдинку.

Раніше повідомлялося, що Челсі може підписати хавбека РБ Лейпциг.