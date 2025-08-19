Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола заявив, що розглядає можливість продовжити контракт із клубом ще на два роки. Нинішня угода спеціаліста з «городянами» діє до літа 2027 року.

«У мене ще два роки за контрактом, можливо, продовжу його ще на два роки. Питання в тому, коли я захочу зупинитися: цього року, через два чи через чотири роки. Я візьму паузу, але зараз я би сказав, що зі мною все гаразд.

Команда піднімає мені настрій, починаючи з клубного чемпіонату світу у США. Там ми щось створили, я побачив те, що мені сподобалося, чого нам бракувало в минулому сезоні.

Заняття на тренуваннях, мова тіла, деталі, вчасне прибуття, те, як ми виконуємо вкидання — дрібниці, за якими зрозуміло, що команда тут! І це, думаю, допоможе нам бути більш послідовними, ніж у минулому сезоні», — сказав Гвардіола в інтерв’ю Men in Blazers.

Манчестер Сіті у першому турі АПЛ знищив Вулверхемптон (4:0).