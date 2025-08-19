Гвардіола: «Можливо, я продовжу контракт з Манчестер Сіті ще на два роки»
Наставник англійського клубу розповів про своє майбутнє та поділився враженнями від команди після клубного чемпіонату світу
43 хвилини тому
Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола заявив, що розглядає можливість продовжити контракт із клубом ще на два роки. Нинішня угода спеціаліста з «городянами» діє до літа 2027 року.
«У мене ще два роки за контрактом, можливо, продовжу його ще на два роки. Питання в тому, коли я захочу зупинитися: цього року, через два чи через чотири роки. Я візьму паузу, але зараз я би сказав, що зі мною все гаразд.
Команда піднімає мені настрій, починаючи з клубного чемпіонату світу у США. Там ми щось створили, я побачив те, що мені сподобалося, чого нам бракувало в минулому сезоні.
Заняття на тренуваннях, мова тіла, деталі, вчасне прибуття, те, як ми виконуємо вкидання — дрібниці, за якими зрозуміло, що команда тут! І це, думаю, допоможе нам бути більш послідовними, ніж у минулому сезоні», — сказав Гвардіола в інтерв’ю Men in Blazers.
Манчестер Сіті у першому турі АПЛ знищив Вулверхемптон (4:0).