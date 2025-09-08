Павло Василенко

Баєр Леверкузен шукав нового тренера під час перерви на матчі збірних. Схоже, що німецький клуб знайшов наступника Еріка тен Хага. Подробиці повідомляють Bild та Sky Sport Deutschland.

Керівництво Баєра" було змушене шукати відповідного тренера після сезону 2024/25, оскільки Хабі Алонсо вирішив піти до мадридського Реала.

Іспанця змінив Ерік тен Хаг. Однак це виявилося повним непорозумінням. Голландця, який мав суперечки з усіма, звільнили лише після трьох матчів.

У той час Баєр знову почав пошуки нового тренера. У ЗМІ згадувалися різні імена, зокрема Анже Постекоглу, який покинув Тоттенгем влітку.

Однак, схоже, що вибір німців зовсім інший. Bild та Sky Sport Deutschland повідомляють про те, хто очолить Баєр.

Вибір упав на Каспера Юльманна. Він, звичайно, найбільш відомий своєю роботою зі збірною Данії, але також має досвід у Бундеслізі – він кілька місяців керував Майнцем у сезоні 2014/15.

Німецькі ЗМІ повідомляють, що переговори з тренером вже на просунутій стадії. Якщо обидві сторони досягнуть згоди, Юльманн з дня на день почне працювати в Баєрі.