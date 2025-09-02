1 вересня Баєр Леверкузен офіційно повідомив про розірвання контракту із головним тренером команди Еріком тен Хагом.

Угода з 55-річним наставником була розрахована до 2027 року, при цьому в документі спочатку було прописано умови дострокового розриву.

За інформацією Sport Bild, голландський фахівець отримає близько 5 мільйонів компенсації євро. З урахуванням зарплати за липень та серпень його дохід у Баєрі сягнув приблизно 6 мільйонів євро, що в середньому становить близько 100 тисяч євро за день роботи.

Під керівництвом тен Хага леверкузенці зіграли лише три офіційні матчі: перемогли Зонненгоф-Гроссаспах (4:0) у Кубку Німеччини, поступилися Хоффенхайму (1:2) і поділили очки з Вердером (3:3) у рамках Бундесліги.